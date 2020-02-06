6 февраля 2020 | Время чтения 2 мин

Георгий Балаков, , 09:49 — REGNUM Увольнение директора московской школы № 113 Давора Тубы спровоцировало скандал: родители учащихся этого учреждения обвиняют департамент образования столицы в игнорировании проблем и готовятся провести митинг совместно с другими московскими школами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила одна из участниц инициативной группы родителей Светлана Бердичевская.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, директора вынудили уволиться. Причиной стал конфликт с участием одного из учеников, который растет в неблагополучной семье.

«15 января на уроке физики ученик восьмого класса ударил учительницу, после того как она попыталась вынуть наушник из его уха. Он разбил ей лицо и очки. Этот мальчик из неблагополучной семьи», — отметила Бердичевская.

Подросток

После этого, со слов участницы инициативной группы, события развивались по следующему сценарию: директор школы сообщил в полицию и скорую помощь. Об инциденте узнали СМИ, поэтому сохранить его в тайне не удалось. От директора потребовали, чтобы учитель, чьи действия были квалифицированы департаментом как непрофессиональные, была уволена, но в итоге уйти пришлось ему самому. Бердичевская отметила, что это называется критическое административное давление, под которым пишется заявление директора по собственному желанию. И тут произошло то, чего не ожидали чиновники: родители встали на сторону директора — большинство из них считают, что отстранение руководителя школы несправедливо. «Мы считаем, что директор должен остаться на своём месте», — сказала собеседница ИА REGNUM.

По словам Бердичевской, Туба родом из Сербии, в Россию переехал в 1995 году, когда ему было 15 лет. Он и его семья стали жертвами войны в Югославии. На тот момент ребёнок не владел русским языком. Во всех школах его отказывались принимать, но в 113-й школе согласились, а в будущем даже помогли поступить в вуз. Получив два высших образования, он решил отблагодарить школу, которая ему помогла, и пошел работать учителем, постепенно дослужившись до должности директора.

«Это идеальная кандидатура — человек, который знает всё изнутри, который обожает эту школу. Он всё делал для того, чтобы школе стало еще лучше. Эта ситуация вскрыла только некоторые язвы на теле реформ [в системе образования Москвы]. Это бесконечное объединение школ, уничтожение коррекционных учебных заведений, отсутствие чётких механизмов в работе с инклюзией. Уволенный директор стал жертвой системы, которая сложилась в последние годы», — сказала Бердичевская.

По её словам, возмущенные родители писали письма в департамент образования Москвы и Министерство просвещения РФ. Однако отовсюду приходили только отписки — чиновники, по мнению недовольных увольнением директора родителей, игнорировали их проблемы.

«Мы поняли, что школ, пострадавших от абсурдных решений департамента, очень много в Москве. Мы составили резолюцию с требованиями, которая объединила ряд проблем в сфере образования. В понедельник подаём уведомление о проведении митинга в мэрию. Мы будем подавать на 22 февраля. Невозможно больше молчать, вы не представляете, какого масштаба достигла эта проблема в Москве», — заявила Бердичевская.