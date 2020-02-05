Сиэтл, США, , 21:58 — REGNUM Благотворительный фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса намерен выделить до $100 млн на глобальные усилия по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила 5 февраля пресс-служба фонда.

Как уточняется, денежные средства планируется передать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и «другим организациям на глобальном и национальном уровнях», в том числе предпринимающим меры по борьбе с распространением вируса на территории Китая.

В частности, фонд намерен незамедлительно выделить $20 млн на меры по выявлению, изоляции и лечению уже заболевших людей с целью сдерживания распространения заболевания. Ещё $60 млн предполагается направить на ускорение процесса разработки и тестирования вакцины от вируса.

Кроме этого, $20 млн будут переданы властям США на поддержку организаций здравоохранения и центров неотложной помощи в Африке и Южной Азии.

Напомним, ранее сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обращается к мировому сообществу с просьбой о выделении организации $675 млн на борьбу с коронавирусом в ближайшие три месяца.

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