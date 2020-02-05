Ростов-на-Дону, , 21:31 — REGNUM На улицы Ростова-на-Дону в связи с непогодой выведена коммунальная техника. Машины устраняют последствия снегопада и сильного дождя. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 5 февраля.

В настоящее время работает 80 единиц коммунальной техники. Это мини-погрузчики, фронтальные погрузчики и другие машины. Также привлечены дополнительные силы и средства к расчистке остановочных комплексов. Противогололёдными смесями обработаны особо опасные участки дорог и мостов.

ИА REGNUM напоминает, что в областном центре введён режим повышенной готовности из-за непогоды. Ранее штормовое предупреждение обьявили в региональном управлении МЧС России. Мокрый снег с дождём будет идти на Дону в течение нескольких дней.

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