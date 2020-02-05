Ростов-на-Дону, , 21:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за непогоды введён режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 5 февраля.

На усиленный режим работы переведены экстренные и коммунальные службы для оперативной ликвидации последствий разгула стихии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее региональное управление МЧС России объявило штормовое предупреждение из-за мокрого снега и сильного дождя.

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