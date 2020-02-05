Нижний Новгород, , 21:14 — REGNUM Сегодня, 5 февраля, на севере Приволжского федерального округа наблюдается сильный снег, метель, гололед, сложное отложение, на дорогах накат и гололедица, на юге округа — мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют 6 февраля более значительное похолодание, усиление осадков не только в виде мокрого снега, но и в виде метели, гололёд, порывистый ветер скоростью 15−20м/с.

Наиболее неблагоприятная ситуация ожидается в Башкирии, где 7 февраля ожидается вместе с мокрым снегом дождь, гололёд, налипание мокрого снега, снежные заносы, накат и гололедица на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне снег шёл практически во всех регионах округа. При этом в Ижевске выпало рекордное количество осадков. При среднемесячной февральской норме в 21 мм в столице Удмуртии выпало 7 мм снега.