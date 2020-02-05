Тутаев, Ярославская область, , 21:12 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения жилых домов после аварии на городской котельной. Необычное решение было принято главой Тутаевского муниципального района Дмитрием Юнусовым. Для поддержания необходимой температуры теплоносителя в условиях недостатка мощности решено отключить от отопления промышленные и административные здания, в том числе здание администрации Тутаевского района. Об этом Дмитрий Юнусов сообщил на своей странице в Facebook.

Дмитрий Юнусов проверяет отопление в жилых домах Тутаева

Также глава района рассказал некоторые новые подробности аварии:

«На котельной произошел сбой в работе автоматики, последовавшие утечка и взрыв невыгоревшего газа, в результате — деформация труб теплообменника и обмуровки основного котла КВГМ-100. Сообщение об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило несвоевременно, на следующие сутки. На проведение демонтажных и монтажных работ потребуется до 7 суток.»

По расчётам специалистов, во время восстановительных работ снижение температурного показателя теплоносителя от нормативного может достигать порядка 10 градусов. Однако администрация района планирует найти дополнительные резервы в экономии тепловой энергии.

«Будем производить отключение горячего водоснабжения по очереди в домах одной из трех частей города на правом берегу. Это позволит избежать отключения у всех сразу. Одновременно на Тутаевской ПГУ будут производиться работы по максимальному увеличению температуры теплоносителя на выходе и обратном входе. В совокупности все предпринимаемые меры должны обеспечить прибавку температуры до близкой к нормативному показателю», — полагает Дмитрий Юнусов.

Отметим, что это первый внятный комментарий власти по сути коммунальной аварии в Тутаеве, её последствиях и планах восстановления теплоснабжения. В течение всего дня 5 февраля в правительстве Ярославской области от комментариев уклонялись.

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