Тутаев, Ярославская область, 5 февраля 2020, 21:12 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения жилых домов после аварии на городской котельной. Необычное решение было принято главой Тутаевского муниципального района Дмитрием Юнусовым. Для поддержания необходимой температуры теплоносителя в условиях недостатка мощности решено отключить от отопления промышленные и административные здания, в том числе здание администрации Тутаевского района. Об этом Дмитрий Юнусов сообщил на своей странице в Facebook.
Также глава района рассказал некоторые новые подробности аварии:
По расчётам специалистов, во время восстановительных работ снижение температурного показателя теплоносителя от нормативного может достигать порядка 10 градусов. Однако администрация района планирует найти дополнительные резервы в экономии тепловой энергии.
Отметим, что это первый внятный комментарий власти по сути коммунальной аварии в Тутаеве, её последствиях и планах восстановления теплоснабжения. В течение всего дня 5 февраля в правительстве Ярославской области от комментариев уклонялись.
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