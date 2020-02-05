Данков, Липецкая область, , 21:09 — REGNUM В городе Данкове Липецкой области следователи проверяют версию о систематических издевательствах над 12-летней девочкой, которую на камеру избили две восьмиклассницы из лицея № 4. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Ведомство уже организовало доследственную проверку видеозаписи, на которой две школьницы избивают и унижают младшую девочку. При этом в соцсетях появилась информация о том, что она уже не в первый раз становится объектом нападок со стороны старших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после громкого скандала сами избившие на девочку восьмиклассницы стали жертвами нападения. В полиции сообщили, что их избили две старшие подруги пострадавшей.

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