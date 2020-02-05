Вена, , 21:02 — REGNUM В венском аэропорту пассажирам авиарейсов, прибывших из Китая, будут измерять температуру из-за вспышки коронавируса пневмонии, сообщает 5 февраля телерадиокомпания ORF Niederösterreich со ссылкой на власти федеральной земли Нижняя Австрия.

Обязательные проверки температуры начнут с 08:00 мск 6 февраля и первыми эту процедуру пройдут пассажиры рейса CA841 из Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае с конца декабря 2019 года наблюдается вспышка коронавируса пневмонии 2019-nCoV, которым заразились более 24 тыс. человек, из которых 490 скончались.

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