Владимир, , 20:58 — REGNUM В городе Владимире бывшего председателя товарищества собственников жилья суд признал виновным в присвоении средств и превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина возглавлял ТСЖ двух домов с 2016 по 2018 год. На счета товарищества перечислялись деньги на капремонт. Однако необходимости в ремонте не было, так как дома ещё были на гарантии у застройщика.

Председатель ТСЖ без согласия жильцов заключил со строителями контракт на капремонт, за который они получили более двух миллионов рублей. Кроме того, мужчина договорился с помощником гендиректора компании, что часть работ он выполнит сам и часть отдаст на субподряд. За это от строительной компании он получил 700 тысяч рублей, половину из которых присвоил, а половиной расплатился с субподрядчиком.

Мужчина в ходе следствия уже возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.