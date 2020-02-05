Владимир, , 20:47 — REGNUM Во Владимирской области 22 инфекционных отделения больниц, в том числе и три детских, готовы принять пациентов и отработали алгоритм действий на случай подозрения на коронавирус. Как сообщает ИА REGNUM, об этом речь шла 5 февраля первом заседании специального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

В больницах приготовлено 91 индивидуальное помещение для инфекционных больных — мельцеровские боксы. Медикаментами для лечения гриппа, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции медицинские учреждения обеспечены полностью. В аптеках также нет дефицита этих средств.

По состоянию на 5 февраля во Владимирской области больных коронавирусной инфекцией нет. Однако, как уже сообщало ИА REGNUM, два гражданина Китая в Судогде госпитализированы и проходят обследование в рамках профилактики.

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