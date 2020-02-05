Москва, , 20:14 — REGNUM Польша не была той жертвой событий, развернувшихся накануне и во время Второй мировой войны, какой она пытается себя представить, однако Варшава смогла выстроить и поддерживать исторический миф благодаря эффективному патриотическому воспитанию. Об этом 5 февраля заявил шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM, политолог Станислав Стремидловский на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Кто и как искажает историю Второй мировой войны».

«Представлять, что какие-то западные англо-саксонские элиты подстрекают поляков что-то делать в отношении памяти о Второй мировой войне — это очень поверхностный подход. Полякам не нужны никакие англо-саксы, они прекрасно делают это сами, по своей инициативе. Более того, поляки хорошо знают историю Второй мировой войны, в польской прессе можно систематически найти материалы о том, как их предавали англичане и французы в 1939 году, как их предавали американцы на Ялтинской конференции. Можно встретить публикации, где поляки — причём это мейнстримные либеральные издания, — как американцы воспитывали Гитлера», — заявил Стремидловский.

Следует иметь в виду, что, с одной стороны, в информационном пространстве Польши существует своя «внутренняя правда» по вопросам Второй мировой войны, а с другой — имеется «экспортная» версия интерпретации событий, отметил он.

При этом в Польше действует эффективная система патриотического воспитания.

«Польский подход — это создание эмоционального представления. И совершенно неважно, те ли орудия находятся в экспозиции, которые стреляли, или автоматы. Те ли люди показаны. Главное — создать эмоциональную реакцию. В Польше патриотическая работа, в частности, школьная, выстроена гораздо лучше, чем у нас: постоянно проводятся реконструкции, вахты памяти… этот их эмоциональный-чувственный опыт противодействует вашим (рациональным) аргументам», — пояснил Стремидловский.

«Это его плюс. В чём его минус? В том, что это такой хрустальный шар, в котором не может быть никакого изъяна. Из-за этого они очень уязвимы, потому что изъяны есть. Как бы поляки ни пытались себя представить жертвами, жертвами они не были», — продолжил он.

В связи с этим России следует учесть опыт Польши и сделать выводы для собственной системы образования, подчеркнул шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM.

«Что мы можем противопоставить этому в России? Первое — нужно всё-таки ещё раз внимательно посмотреть наши школьные программы. Необходимо выстроить с первого по десятый класс школы, далее среднее образование профессиональное, высшее — должен быть комплексный подход формирования той же эмоционально-чувственной связи с нашим представлением о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, кто победитель. Это нужно нам для нашей внутренней защиты», — указал он.