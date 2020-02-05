Судогда, Владимирская область, , 20:09 — REGNUM В городе Судогда Владимирской области два человека помещены в инфекционное отделение центральной районной больницы и проверяются на коронавирус, сообщил портал «Судогодский. Наш!» со ссылкой на администрацию ЦРБ.

Оба госпитализированных — граждане Китая, работающие во Владимирской области. Один из них недавно вернулся в регион из Китая, другой контактировал с ним.

Информации о наличии у них симптомов коронавируса нет, проверка проводится с целью профилактики, уточнил источник.