Екатеринбург, , 20:03 — REGNUM В аптеках Екатеринбурга защитные медицинские маски можно купить по два-шесть рублей за штуку. Об этом сообщает аптечная справочная города.

По данным на вечер 5 февраля, маски есть в восьми аптеках. Их стоимость колеблется от шести до 80 рублей за единицу. Маски для детей есть лишь в трёх аптеках по цене от четырёх до 60 рублей. А в 40 аптеках имеются маски по цене от двух до 16,5 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители города жалуются на резко подорожавшие маски. А во многих аптеках этого товара и вовсе нет.