Москва, , 19:56 — REGNUM Специалисты «Яндекса» устранили неполадки, наблюдавшиеся 5 февраля в работе ряда сервисов, сообщили в пресс-службе компании.

«На текущий момент все сложности устранены, сервисы «Яндекса» работают в штатном режиме», — отметили в компании, принеся извинения пользователям за доставленные неудобства.

Напомним, ранее сегодня интернет-пользователели сообщали о сбоях в целом ряде сервисов «Яндекса», включая электронную почту, «Яндекс.Диск», «Дзен», «Яндекс. Музыка», «Яндекс.Такси».

Читайте ранее в этом сюжете: Почта, карты и музыка. В целом ряде сервисов «Яндекса» произошел сбой