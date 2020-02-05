Челябинск, , 19:49 — REGNUM В Челябинске защитные маски можно приобрести по шесть рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФАС.

В частности, по такой цене маски отыскали в аптеках «Областного аптечного склада». В других аптечных сетях «Классика», «Фармленд», «Живика» и «Аптека от склада», «Живика») маски можно купить в упаковках по три-пять штук. Почём именно, представители УФАС не указали.

В некоторых аптеках масок не оказалось. Но фармацевты заверили проверяющих, что этот товар скоро снова поступит.

Как сообщало ИА REGNUM, местные жители ранее пожаловались на резкое подорожание масок. Упаковку из трёх штук в одной из аптек челябинке предложили купить за 70 рублей. Отметим, маски подорожали по всей России. Свою роль в этом сыграли заболеваемость ОРВИ и гриппом и истерия вокруг коронавируса.