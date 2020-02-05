Женева, Швейцария, , 19:46 — REGNUM Большинство заболевших новым видом коронавируса смогут выжить, если им будет оказано необходимое поддерживающее лечение. Об этом в ходе брифинга заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным программам Майкл Райан.

«Многие пациенты скончались от того, что стали отказывать их органы, не обязательно из-за эффекта от вируса, но от шока, который создал этот вирус. Так что большинство пациентов выживут, если получат адекватное поддерживающее лечение», — сказал Райан.

По его словам, на сегодняшний день в мире отсутствует эффективное и доказанное лекарственное средство против коронавируса. Вместе с тем Райан отметил, что болезнь приводит к осложнениям и смерти преимущественно пожилых людей, у которых иммунитет и без того слабый.