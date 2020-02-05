Женева, Швейцария, , 19:39 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращается к мировому сообществу с просьбой о выделении $675 млн на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил на пресс-конференции 5 февраля генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, с сегодняшнего дня ВОЗ приступает к реализации плана стратегической подготовки для поддержки стран в принятии ими мер по выявлению и диагностике передачи коронавируса, а также предотвращению его распространения.

Как отметил глава ВОЗ, указанный объём средств необходим на реализацию данного плана в ближайшие три месяца. При этом $60 млн потребуется на операции, проводимые организацией, а остальное — для стран, столкнувшихся с наибольшим риском распространения вируса, уточнил он.

Гебрейесус признал, что речь идёт о значительной сумме, но подчеркнул, что «это гораздо меньше того счёта, который придётся оплатить, если средства не будут инвестированы в подготовительные мероприятия уже сейчас».

Напомним, согласно последним официальным данным, жертвами нового коронавируса стали уже около 500 человек, число подтверждённых случаев заражения приблизилось к 25 тысячам.