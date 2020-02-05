Москва, , 19:07 — REGNUM Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, всю жизнь прожившей в перинатальном медицинском центре, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Ограничить ответчиков в правах в отношении малолетней. Взыскать алименты в размере ¼ дохода родителей. Передать несовершеннолетнюю органам опеки и попечительства», — объявила приговор судья Наталья Каржавина.

Напомним, что резонанс дело приобрело в конце 2019 года, когда появилась информация о девочке, всю жизнь проведшей в больнице. Родители девочки считали, что она больна и, невзирая на доводы врачей, утверждавших, что ребёнок здоров, отказывались забирать её домой.