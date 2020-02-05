Фатеж, Курская область, , 18:55 — REGNUM В Фатежском районе Курской области врач ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью пациента по неосторожности. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба региональной прокуратуры, уголовное дело уже передано в суд.

27 февраля 2019-го в больницу привезли 30-летнюю женщину. Принимавшая пациентку медицинский работник не провела полного квалифицированного обследования и осмотра, не назначила необходимых исследований и анализов, предложила пациентке прийти на повторный приём через месяц. Однако состояние пациентки резко ухудшилось через несколько дней, её госпитализировали через службу скорой помощи и провели экстренную операцию.

Последствие невнимательности врача экспертиза оценила как «тяжкий вред здоровью». Медика ждёт судебное разбирательство.