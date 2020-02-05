Москва, , 19:20 — REGNUM Возможность проникнуть на территорию санатория в Тюмени, куда доставили эвакуированных из Китая граждан РФ, равно как и покинуть её, исключены. Об этом было заявлено в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам корреспондента телеканала, который находится на месте событий, объект полностью изолирован. Вокруг объекта патрулируют бойцы Росгвардии, а также был установлен новый забор.

«Очень серьезные меры защиты. Росгвардия дежурит на территории. Один из сотрудников нам сказал, что постороннему человеку нет никакой возможности проникнуть на территорию. Здесь два контура защиты, видеонаблюдение есть и внутри, и снаружи. Очень строгий пропускной режим. Никого постороннего сюда точно не пустят», — сказала корреспондент.

Также для присмотра за помещёнными на карантин гражданами была собрана целая команда врачей из разных больниц Тюмени. Все 14 дней карантина они также не смогут покинуть санаторий. При этом внутри объекта развернута экспресс-лаборатория, благодаря чему все обследования, которые возможно потребуются можно проводить на территории санатория.

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