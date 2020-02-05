Ульяновск, , 18:39 — REGNUM Цены на медицинские маски в Ульяновской области «сохраняются на доступном уровне», они имеются «в достаточном количестве» в аптеках «УльяновскФармации». Об этом заявил региональный минздрав после публикаций в социальных сетях и СМИ информации о том, что в регионе выросли цены на маски.

«В целях бесперебойного обеспечения населения региона средствами индивидуальной защиты в период карантина во всех аптеках АО «УльяновскФармация» имеются в достаточном количестве маски медицинские. Ввиду социальной значимости вопроса цены на данное медицинское изделие сохраняются на доступном уровне», — заявили в министерстве здравоохранения, подчеркнув, что «неснижаемый запас медицинских масок создан и на аптечном складе» общества.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил усилить контроль за наличием лекарств в больницах и аптеках, их ценовой политике. Он также заявил, что принято решение о выделении финансирования на закупку дополнительных средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования для медработников.

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В Роспотребнадзоре отмечают, что «безопасным и эффективным методом» профилактики является одноразовая медицинская маска, которую необходимо менять каждые три часа. Носить маску рекомендуют при пребывании в людных местах и во время сезонного подъёма заболеваемости гриппом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за неделю, с 27 января по 2 февраля, заболели ОРВИ и гриппом 12 127 человек, эпидемический порог превышен на 58,7%. За неделю зарегистрировано 37 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом, из них у 30 пациентов — грипп А (Н1N1).

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