Сингапур, , 18:35 — REGNUM Ещё случая заражения коронавирусом 2019-nCoV подтверждены в Сингапуре. Об этом 5 февраля сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 14:00 по местному времени 5 февраля были подтверждены ещё четыре случая заражения коронавирусом нового типа, в числе заражённых — ребёнок в возрасте шести месяцев.

Оба родителя заболевшего ребёнка также заражены коронавирусом. Общее число заболевших в Сингапуре достигло 28 человек. При этом были подтверждены случаи передачи заболевания внутри страны.

Широкого распространения заболевания коронавирусом в Сингапуре не отмечается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гражданине Индонезии, который заразился коронавирусом в Сингапуре.

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