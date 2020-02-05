Москва, , 18:30 — REGNUM Многие эвакуированные из китайского города Ухань, где произошла вспышка заболеваемости новым коронавирусом, морально не готовы к двухнедельному карантину. Об этом 5 февраля сообщила одна из эвакуированных Сабина Полякова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Устроились так себе. Морально еще не привыкли к тому, что нас ожидает двухнедельный карантин. Мы должны в обязательном порядке находиться в помещении, в стерильных условиях. Нас будут четыре раза кормить», — сообщила гражданка РФ.

По её словам, комната оборудована специальной лампой, которая дезинфицирует воздух. Также в помещении всегда есть вода, чай, кофе и фрукты. На балконе можно развесить вещи, чтобы сушить их.

Также Полякова пожаловалась, что в комнате, куда её поместили на карантин, очень жарко. При этом одежду у эвакуированных граждан забрали, выдав взамен халаты и сорочки для сна.

«Сказали всё снять и рассортировать вещи. Через какое то время пришел человек и все забрал. Нам же выдали халаты и ночные сорочки, которые выглядят специфически, но чем богаты, тем и рады», — посетовала она.

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