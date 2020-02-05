Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Мировая интернет-корпорация Google признала утечку данных пользователей сервиса Takeouts. Об этом сообщает портал 9to5google.

Как отметили в компании, в период с 21 по 25 ноября 2019 года некоторые видеоролики в силу неназванных причин были перенесены в другие профили. Согласно данным Google, от утечки пострадали около 100 тысяч человек — менее 1% пользователей Takeouts. Извинения пользователям компания принесла лишь сейчас.

Сервис Takeouts используется в основном для объединения фото‑ и видеофайлов пользователей.