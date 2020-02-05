Москва, , 18:16 — REGNUM Запад проводит сознательную политику искажения истории для того, чтобы обосновать свои будущие преступные замыслы против России. Об этом 5 февраля заявил политический обозреватель ИА REGNUM, политолог Михаил Демурин на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Кто и как искажает историю Второй мировой войны».

«Когда речь идёт о тех манипуляциях фактами и трактовками, которые по теме истории Второй мировой войны осуществляет Запад, мне даже кажется, что определения фальсификации недостаточно. Фальсификация, в принципе, адекватный термин, но, мне кажется, более правильно в данном случае говорить о подлоге», — заявил Демурин.

По его словам, в данном случае речь идёт не просто о навязывании ложных представлений — эти действия осуществляются с заведомо преступными целями.

«Эти цели в данном случае — не только скрыть прошлые преступления, но и обосновать будущие. Западу, если говорить о том, что скрыть, есть очень много что скрывать в вопросе о Второй мировой войне. Вот некоторые темы: как англосаксы создали коричневый проект и выпестовали Гитлера и нацизм на начальном этапе, как они помогли Гитлеру прийти к власти и закрыли глаза на его человеконенавистнические идеи и практики, как западные демократии решили использовать Третий рейх для ликвидации Советского Союза и коммунистического проекта» — отметил он.