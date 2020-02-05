Мурманск, 5 февраля 2020, 18:14 — REGNUM В Мурманске стартовала Эстафеты Победы вдоль государственных границ стран — участниц СНГ, организованная пограничной службой ФСБ России и посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Мурманской области, участникам эстафеты предстоит пройти по отдалённым пограничным отделениям, именным заставам, контрольно-пропускным пунктам. Они также посетят районы гибели экипажей сторожевиков, в годы Великой Отечественной войны защищавших Кольское Заполярье. Продолжится эстафета на территории Архангельской области.
В торжественном митинге, посвященном старту Эстафеты Победы, принял участие заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.
Эстафета Победы, которая сегодня также стартовала в белорусском Бресте, пройдет двумя маршрутами по территории девяти государств — участников Содружества Независимых Государств и завершится 28 мая, в День пограничника, в Москве у мемориала Могила Неизвестного Солдата.