Пенза, , 18:09 — REGNUM 7 февраля в трех городах Пензенской области стартуют муниципальные этапы I Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников. Они состоятся в Пензе, Сердобске и Кузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона.

Победители муниципальных этапов встретятся на региональном этапе чемпионата. Победители представят регион в финале Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, который пройдет в августе 2020 года в ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе).

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди школьников 2019—2020 учебного года проводится в 15 субъектах РФ. Это Алтайский, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, Архангельская, Волгоградская, Воронежская, Кемеровская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Саратовская и Томская области, город Санкт-Петербург и Калмыкия.

Мероприятие проводится среди детей и подростков для популяризации финансово грамотного поведения и организован в рамках проекта Минфина России.

В чемпионате примут участие более 5 тыс. школьников.