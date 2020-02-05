Москва, , 18:03 — REGNUM Запад развязал кампанию по переписыванию истории Второй мировой войны с той целью, чтобы сделать Россию страной-изгоем. Об этом 5 февраля заявил политический обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Кто и как искажает историю Второй мировой войны».

«Существует две большие причины, для чего Запад организовал всю эту кампанию. Первая идея — лишить наш народ, наше государство последней скрепы, которая объединяет этот народ. Он разобщён уже настолько, что эта скрепа — это память и гордость за одержанную Победу, причём справедливая память и гордость», — заявил Кошкин.

«И второй момент, как мне представляется, — речь идёт о как можно большем ослаблении России в международных организациях, вплоть до ООН. Это может быть отдалённая цель, но такая цель есть. Представить СССР и Россию, как продолжателя, не победителем, а виновником, зачинщиком этой войны. А в этом случае какое же имеет право виновник в гибели 70 млн человек заседать в ООН и определять курс всего мира? Эти моменты очень важны», — подчеркнул он.