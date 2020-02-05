Москва, , 18:05 — REGNUM Повышение стоимости медицинских масок, которое начинает наблюдаться в России, связано с тем, что их массово покупают в Китае, где произошла вспышка заболеваемости новым коронавирусом. Об этом 5 февраля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Проблема в следующем: эти маски идут не в Россию, они массово раскупаются в Китае. Китайцы здесь скупают маски, потому что они у нас дешевле всего и массово отправляют в Китай», — сказал эксперт.

По его словам, из-за образовавшегося в Китае дефицита медицинских масок КНР начал скупать эту продукцию в других странах. При этом в России из-за низкой стоимости медицинских масок китайские предприниматели скупили их в большом количестве.

«Они скупают маски миллионами, из-за этого и образовался дефицит. Это очень большая проблема. Из-за дефицита масок на них цены взвинтились резко. Причем в опте они остались недорогими, а в рознице их стоимость выросла на порядки, не в разы, а на порядки. На фоне дефицита и эпидемии, вы покупаете уже что дают», — заявил Абзалов.

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