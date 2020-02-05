Екатеринбург, , 18:07 — REGNUM В ходе благоустройства екатеринбургского дендропарка во Втузгородке ни одно дерево не будет срублено. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как заявила изданию директор дендрария Светлана Раскостова, ранее опубликованная информация об уничтожении 150 деревьев является ложной.

«Это особо охраняемая природная территория. Все благоустройство будет в рамках тех дорожек, которые сложились», — добавила руководитель.

Представители дендрария уже просило администрацию, чтобы руководство дендрапарка сохранило контроль за благоустройством территории, подчеркнула Раскостова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эскизный проект благоустройства раскритиковал общественник Дмитрий Москвин. Также активист подверг сомнению победу площадки в электронном голосовании.

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