Ростов-на-Дону, , 17:46 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега и дождя. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 5 февраля.

До конца суток 5 февраля, ночью и днём 6 февраля Донской регион накроет снег и мокрый снег, ожидается сильный дождь. Непогода может спровоцировать «сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях».

Спасатели призывают жителей Ростовской области быть предельно внимательными и осторожными, по возможности, максимально исключить пребывание на улице. Автовладельцев просят не парковать машины вблизи деревьев, опор линий электропередачи и рекламных щитов.