Тверь, , 17:46 — REGNUM 67 единиц нового оборудования установлено в Тверском областном онкологическом диспансере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 5 февраля. Деньги — 315 млн рублей — были выделены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Так, в онкодиспансер поступило восемь аппаратов УЗИ экспертного и среднего классов, 12 электрохирургических платформ (коагуляторов), шесть аппаратов искусственной вентиляции лёгких, два операционных микроскопа высокого класса, семь лабораторных фото-микроскопов, три рентген-аппарата (флюорограф, палатный рентген, С-дуга), два аппарата фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, пять наркозно-дыхательных аппаратов высокого класса, четыре стойки для эндоскопической хирургии, шесть современных светодиодных светильников. Всё закупленное оборудование на данный момент введено в эксплуатацию, активно используется медиками.

Ранее глава региона Игорь Руденя назвал повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи приоритетным направлением в профилактике и лечению онкологических заболеваний.

Новое оборудование дало медикам возможность как увеличить число проводимых операций, так и расширить их спектр — теперь в Твери проводят операции, на которые раньше пациентов отправляли в федеральные центры. В онкодиспансере работают специалисты УЗИ, эндоскописты, врачей-рентгенологи, цитологи и патоморфологи, хирурги-онкологи, химиотерапевты, радиологи. В 2019 году в учреждении проведено 4 тыс. 552 хирургических вмешательства. С прошлого года тверские врачи проводят органосохраняющие операции на молочной железе с пластическим компонентом, отсроченные и одномоментные реконструктивные операции у женщин, страдающих раком молочной железы.

В 2020 году Тверской областной онкодиспансер получит новый линейный ускоритель 6−10 МэВ с мультилифколиматором, топометрическое КТ и дополнительное оборудование для радиомодификации (аппарата для гипертермии). Медики планируют освоить новые методики лучевой терапии с физическими методами радиомодификации (гипертермией), выполнение современных методик дистанционной лучевой терапии (прецезионные техники облучения — 3-Д облучение, IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическое облучение). Запуск в работу новой современной техники позволит добиться снижения лучевых реакций и осложнений после лучевой терапии.

В рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2020−2022 годы планируется строительство нового корпуса областного онкологического диспансера, напомнили в пресс-службе.