Пенза, , 17:40 — REGNUM В Пензенской области один из самых низких в России уровень социального детского сиротства. Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в регионе проживает более 3,5 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, причем 96,4% из них устроены в приемные семьи.

«У нас высокий процент устройства детей в семьи, лишь 3,6% размещены в организации для детей-сирот, — констатировал губернатор Иван Белозерцев. — На протяжении 10 лет область держит лидирующую позицию по этому показателю в ПФО».

Динамика ситуации в сфере опеки и попечительства оценена по 23 критериям, среди которых снижение численности детей, оставшихся без родительского присмотра и количество детей, устроенных в приемные семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число детей-сирот в Якутии за последние 10 лет сократилось в два раза. На данный момент общее количество детей-сирот в Якутии — 500. Более 600 детей попали в приёмные семьи, таких в регионе — 235 семей.

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