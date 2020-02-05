Лампедуза , Италия, , 17:39 — REGNUM В ближайшее время поток нелегальных мигрантов из Ливии в Евросоюз, прежде всего в Италию, может вырасти в разы, заявил в среду, 5 февраля, лидер «Лиги», экс-глава МВД Маттео Сальвини.

Многие тысячи граждан, отметил Сальвини, уже готовы отправиться в путь, и ситуация грозит гуманитарной катастрофой.

В период, когда «Лига» входила в состав правящей коалиции (с июня 2018 по сентябрь 2019 года) поток нелегальных мигрантов в Италию снизился более чем в десять раз. Новое либерал-популистское правительство смягчило правила доступа мигрантов в страну, и поток снова начал расти.