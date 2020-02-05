Екатеринбург, 5 февраля 2020, 17:42 — REGNUM В екатеринбургском сквере Попова решили сменить фонтан. Об этом сообщает интернет-газета Znak.
Теперь поставленный в 2019 году электрический объект уберут в другое место, а на его место вновь установят водный фонтан. Пока же «электрофонтан» переедет на склад.
Новый фонтан должны сдать 1 августа 2020 года. Подрядчиком стала компания «Техинвест-сервис».
Как сообщало ИА REGNUM, электрический фонтан ранее вызвал критику общественников. Некоторое время объект украшала табличка «Осторожно! Высокое напряжение».