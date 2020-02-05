Москва, , 17:31 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин получил в свой кортеж лимузин отечественного производства Aurus. Об этом журналистам заявил министр торговли и промышленности Денис Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно официальным данным, лимузины Aurus используются гаражом особого назначения Федеральной службы охраны РФ для перемещения первых лиц государства.

Известно, что лимузином Aurus пользуется президент РФ Владимир Путин. Этим же автомобилем пользовался и предшественник Мишустина на посту премьер-министра — Дмитрий Медведев.