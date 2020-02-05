Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Чиновники из комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга рассказали о порядке согласования остекления балконов, который петербуржцам придётся соблюсти, прежде чем приступить к началу ремонта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания хотят запретить штрафовать граждан за самовольное остекление балконов, если это произошло до 11 января 2020 года. Такой законопроект в первом чтении одобрили 5 февраля.

Пока не принят новый законопроект, вопросы остекления балконов регулируются постановлением правительства Санкт-Петербурга от 2016 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления правительства Санкт-Петербурга».

«В соответствии с актуальными Правилами благоустройства, балконы отнесены к элементам благоустройства, их остекление осуществляется на основании разработанного и согласованного проекта благоустройства. При отсутствии данной документации размещение конструкций остекления является самовольным», — говорится в сообщении КГА.

Кроме того, согласно правилам, расположение балконов и их элементов на фасаде и внешний вид должны едиными и не выбиваться из общего вида. Таким образом, превращать балкон в лоджию можно только при наличии единого проекта благоустройства всего здания.

Поэтому, если петербуржец задумал остеклить балкон, то ему необходимо подать заявление на комплексное изменение проектного решения в отношении балконов.

Запрос в КГА, с учетом того что были поданы также все необходимые документы, рассматривается в течение 30 дней, но не более. После чего комитет получает задание на разработку проекта благоустройства, а затем согласовывает его на протяжении не более 22 дней.

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