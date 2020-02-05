Воронеж, , 17:22 — REGNUM Анализы не подтвердили коронавирус у двух жителей Воронежской области, госпитализированных 31 января после возвращения из Китая. Об этом стало известно 5 февраля.

«У семейной пары, прибывшей из Китая и госпитализированой в Воронеже 31 января, коронавирус не обнаружен», — сообщили в пресс-центре правительства региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 28 января по 2 февраля в Воронеже были госпитализированы пять человек с подозрением на коронавирус — все граждане РФ, все недавно побывали в Китае. Один из пациентов, госпитализированный 28 января, уже выписан — у него диагностировали риновирус.