Вашингтон, 5 февраля 2020, 17:18 — REGNUM Сеть микроблогов Twitter с 5 марта начнет маркировать или удалять публикации, которые, по мнению администрации соцсети, могут вводить пользователей в заблуждение. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает Associated Press.
Стоит отметить, что администрация Twitter и ранее удаляла аккаунты пользователей без объяснения причин.
В частности, было удалено множество аккаунтов российских СМИ, а также иранских. Аккаунты удалялись без предупреждения и объяснения причин.
Было понятно, что удалялись такие аккаунты исключительно за трансляцию непопулярных в США точек зрения на те или иные события.