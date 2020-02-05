Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Сеть микроблогов Twitter с 5 марта начнет маркировать или удалять публикации, которые, по мнению администрации соцсети, могут вводить пользователей в заблуждение. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает Associated Press.

Стоит отметить, что администрация Twitter и ранее удаляла аккаунты пользователей без объяснения причин.

В частности, было удалено множество аккаунтов российских СМИ, а также иранских. Аккаунты удалялись без предупреждения и объяснения причин.

Было понятно, что удалялись такие аккаунты исключительно за трансляцию непопулярных в США точек зрения на те или иные события.