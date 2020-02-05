Рига, , 17:16 — REGNUM По результатам обысков представителей Службы госбезопасности Латвии (СГБ) вместе с сотрудниками полиции безопасности Эстонии (KAPO), которые прошли почти одновременно в обеих странах, статус подозреваемого присвоен руководителю и владельцу компании Baltijas Mediju alianses Олегу Солодову, ретранслирующей российские телеканалы. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, в ходе обысков на объектах связанных с Олегом Солодовым изъято большое количество документации и цифровых носителей в Риге и Таллине.

Сотрудники спецслужб отмечают, что полученная информация свидетельствует о том, что группа лиц предоставила доступ к большим объемам финансовых и экономических ресурсов лицу, на которое распространяются санкции Европейского союза введённые за действия, «подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Статус подозреваемого по этому делу присвоен ещё одному лицу. Пока к ним применены меры не связанные с лишением свободы. Группе лиц присвоен статус персон, против которых возбуждён уголовный процесс.

VDD отказывается давать какие-либо подробные комментарии по этому делу.

Напомним, 19 декабря 2019 года латвийской спецслужбой был начат уголовный процесс в связи с подозрением в обходе объявленных ЕС санкций, совершённый группой лиц по предварительному сговору.

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