Липецк, , 17:16 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области и полиция будут разбираться в конфликте классного руководителя и родителей учеников начального класса в липецкой школе № 21, сообщил портал Life.

Родители учащихся первого класса и детей, которых перевели в другие школы, жалуются на поборы, организованные родительским комитетом, и травлю со стороны классного руководителя в отношении детей, чьи родители не могу ежемесячно выплачивать крупные суммы на общие нужды.

В частности, мать одного из мальчиков заявила, что её сыну запрещают пить воду из кулера, так как ей родительский комитет вернулся сданные на него деньги. Дети жалуются, что классная руководительница хуже относится с детям, чьи родители выступают против поборов родительского комитета.