Лондон, , 17:19 — REGNUM Пострадавшие от действий российских хакеров смогут теперь обратиться за помощью по специально выделенной горячей линии в Великобритании. Об этом 5 февраля сообщает издание The Times.

Поясняется, что линия предусмотрена, прежде всего, для предприятий, пострадавших от кибератак. При этом неважно, откуда будут вестись эти атаки.

Однако эксперты Национального центра кибербезопасности Великобритании находят эту меру весьма своевременной в связи с тем, что всё больше людей в сети интернет становятся жертвами международных киберпреступников.

Специалисты отмечают, что угрозы о нападении в адрес не только предприятий, но и отдельных пользователей в мировой сети звучат со стороны «враждебных государств», в список которых входит и Россия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) трёх мужчин, подозреваемых в причастности к кибератаке на мальтийский банк.

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