Москва, , 17:11 — REGNUM В первую декаду февраля в Москве, по прогнозам синоптиком, выпадет половина месячной нормы осадков. Об этом сообщает 5 февраля портал «Метеоновости».

Как ожидается, снег в столице продолжит идти в ближайшие два дня. Так, в четверг, 6 февраля, выпадет 2−4 миллиметра осадков, при этом в дневные часы местами поднимется метель. Выходные пройдут без существенных осадков, но следующую порцию снега следует ожидать уже в понедельник, 10 февраля.

Отмечается, что традиционно февраль не отличается обилием осадков, в среднем по Москве за месяц выпадает порядка 33−38 миллиметров осадков.

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