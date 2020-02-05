Москва, , 17:14 — REGNUM В честь празднования 147-летия Государственного исторического музея (ГИМ) 9 февраля все желающие смогут посетить все объекты музейного комплекса. Свободный вход будет в том числе в основное здание музея на Красной площади, а также собор Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции.

Бесплатные билеты будут выдаваться в музейных кассах. Помимо этого, для гостей будут действовать скидки на экскурсии в 90%. По этому тарифу стоимость подобных услуг составит всего 100 рублей. Эти меры будут действовать, как на постоянные экспозиции, так и специальные выставки, которые будут проходить в этот день.

Кроме того, по случаю дня рождения, в Историческом музее будет действовать специальная театрализованная программа с историческими реконструкциями и викторинами для детей и взрослых. Также 9 и 10 февраля в учреждении культуры будут проводить занятия по изучению древнерусского письма.

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