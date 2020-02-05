Брянск, , 17:25 — REGNUM 189 самовольно установленных рекламных конструкций демонтированы в Брянске в 2019 году. 22 из них убрали принудительно. Об этом рассказали на совещании в мэрии, посвящённом работе муниципального контроля, сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля со ссылкой на пресс-службу администрации.

По данным чиновников, Брянск полностью очистили от наземных незаконных рекламных конструкций крупного формата. Сняли с фасадов зданий и ограждений 553 рекламные вывески, флаги, указатели и подобные малые объекты рекламы. Кроме того, в 2019 году власти демонтировали 214 нестационарных палаток, прилавков, причём 40 из них в принудительном порядке. Как минимум 45 незаконных объектов планируют убрать с улиц в 2020 году.

«Кроме того, в текущем году предстоит на практике отработать вопросы правового и производственно-технического характера, связанные с демонтажем металлических гаражей, расположенных в местах, где планируется проведение работ по ремонту городских линейных объектов и объектов благоустройства», — уточнила руководитель управления муниципального контроля Татьяна Цыганок.

Между тем председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время объезда Брянска 4 февраля отметила недостаточную работу муниципалитета по демонтажу рекламных щитов. По мнению спикера, их в городе много и они портят эстетический вид Брянска.