Ростов-на-Дону, 5 февраля 2020, 17:10 — REGNUM Ростов-на-Дону, как и обещали синоптики, накрыл снегопад, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.
В социальных сетях горожане выкладывают фотоснимки, отмечая, что уже готовы лепить снеговиков и строить снежные замки.
Тем временем сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать рост аварий. Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к бдительности и строго соблюдать правила дорожного движения в непогоду.