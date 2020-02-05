Кемерово, , 17:00 — REGNUM Инициативная группа сегодня, 5 февраля, сдала в избирательную комиссию Новокузнецкого района документы на проведение референдума в Загорском поселении, пишет «КузПресс».

Отмечается, что 2 февраля активисты и депутаты Загорского поселения образовали инициативную группу и сформировали предложение по проведению местного референдума — для определения позиции граждан по отношению к засилью угольных разрезов.

На референдуме хотят поднять вопрос об «увеличении до пяти тысяч метров расстояние санитарно-защитной зоны от границы населённого пункта до угледобывающих предприятий и их инфраструктурных объектов, участвующих в производственной деятельности, без права уменьшения расстояния ни под каким предлогом».

«Документы у нас приняли, на принятие решения у них — 15 дней», — цитирует СМИ депутата Загорского поселения Юрия Бондаря. — «Надеемся, что чаяния жителей Новокузнецкого района будут наконец услышаны».