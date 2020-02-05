Москва, , 16:54 — REGNUM Текущий состав правительства России оптимален для выполнения задач национального развития. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

«Состав правительства наш считаю оптимальным. Здесь есть люди, которые готовили эти решения в течение предыдущих полутора лет, работали над подготовкой и национальных целей развития, и определением инструментария», — заявил Путин.

«У нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку. Мы не имеем на это никакого права. Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают, все настроены на работу, все в материале. Я жду конкретной работы по каждому из обозначенных направлений и даже по тем, которые, может быть, не прозвучали. Я желаю всем нам успехов», — подчеркнул он.