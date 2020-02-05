Междуреченск, Кемеровская область, , 16:51 — REGNUM В Междуреченске ученика младших классов, забывшего сменную обувь, заставили ходить по школе в носках. Информация с фотографией появилась в соцсети.

Ситуацию уже прокомментировали в самой школе.

«Я фотографии видел, сейчас пытаюсь выяснить, что это за ребёнок. Ни от родителей, ни от самого ученика никаких сообщений о таком происшествии не поступало. Фотографию увидел уже во второй поливине дня. Скорее всего ребёнок учится в младших классах, учителя, так как все младшие классы в первую смену, уже не все на месте, но предстоит разговор с учениками и учителями. Ситуация абсолютно ненормальная, возможно, речь идёт об унижении ученика, с этим нужно разобраться», — цитирует «Сибдепо» директора школы Андрея Гедыму.

Он отметил, что если дети забывают сменную обувь, что не редкость, то учителя просто делают пометку для родителей и школьники сидят на уроках в уличной обуви.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад, в феврале 2019 года, в одной из школ Новосибирска ребёнка, забывшего сменную обувь дома, также заставили ходить в носках.

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