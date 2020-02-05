Симферополь, 5 февраля 2020, 16:52 — REGNUM Жители Симферополя не понимают, чем в последние годы занимались республиканские и городские власти, рапортуя о решении проблем с водоснабжением, передаёт 5 февраля корреспондент ИА REGNUM.
После информации о скором введении ограничения подачи воды для горожан, многие симферопольцы задались вопросом в соцсетях: чем занимались в последние годы местные власти?
Также люди обращают внимание на приоритеты крымских чиновников:
Помимо этого, люди отмечают отсутствие грамотного и доступного объяснения для населения проблемы водообеспечения и бережного отношения к водным ресурсам со стороны государственных СМИ Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя сообщили о растущем дефиците воды в водохранилищах, питающих город. По сравнению с прошлым годом в них не хватает порядка 25−28 млн кубических метров воды. В связи с этим чиновники приняли решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переходе с 10 февраля на график подачи холодной воды утром и вечером.