Симферополь, , 16:52 — REGNUM Жители Симферополя не понимают, чем в последние годы занимались республиканские и городские власти, рапортуя о решении проблем с водоснабжением, передаёт 5 февраля корреспондент ИА REGNUM.

После информации о скором введении ограничения подачи воды для горожан, многие симферопольцы задались вопросом в соцсетях: чем занимались в последние годы местные власти?

«От чиновников мы слышим, что всё хорошо. До последнего. Тот же Вайль (председатель Госкомводхоза Крыма, — прим. ИА REGNUM) 27 января заявлял, что водой мы обеспечены. 16 января было аналогичное заявление от «Воды Крыма». На сайте симферопольской администрации висит информация от 20 октября, что не грозит городу нехватка воды. И можно ещё поискать», — отмечают горожане.

Также люди обращают внимание на приоритеты крымских чиновников:

«Когда нет государственного мышления, когда «денег нет, но вы держитесь», они за 300 млн рублей якобы облагораживают центр Симферополя, почти за миллиард рублей строят кукольный театр, выкидывают 400 млн рублей на содержание своего ополчения и т.д., а вот решить проблему снабжения водой не могут», — написал на своей странице в Facebook крымский адвокат Жан Запрута.

Помимо этого, люди отмечают отсутствие грамотного и доступного объяснения для населения проблемы водообеспечения и бережного отношения к водным ресурсам со стороны государственных СМИ Крыма.

«Многие наши специалисты: гидрологи, инженеры не хотят многие говорить. Последний раз в середине января сказали правду, так им прилетело сверху потом. СМИ только за поднятие проблем анафеме предавали ещё две недели тому, называли паникёрами. Всё хорошо, прекрасная маркиза», — отмечают местные журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя сообщили о растущем дефиците воды в водохранилищах, питающих город. По сравнению с прошлым годом в них не хватает порядка 25−28 млн кубических метров воды. В связи с этим чиновники приняли решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переходе с 10 февраля на график подачи холодной воды утром и вечером.